Nuova tappa in Calabria per il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini. L’ex ministro, infatti, sarà accolto a Reggio Calabria nella giornata di giovedì 6 febbraio, teatro Odeon ore 18.30. L’evento, come specificato in una nota stampa del partito, per ringraziare l’elettorato calabrese e per continuare un confronto costruttivo con i militanti. La città dello Stretto, infatti, sarà chiamata nuovamente alle urne per l’elezione del sindaco.

Nella giornata di ieri, invece, un altro big della politica aveva fatto ritorno in Calabria ad una settimana dalle elezioni. Il segretario dem Nicola Zingaretti è stato accolto a Catanzaro dove ha incontrato Pippo Callipo e gran parte dei suoi sostenitori.