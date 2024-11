Venerdì 8 maggio, si è tenuto a Corigliano un convegno con tema la Xilella Fastidiosa, il temibile parassita che sta mettendo a rischio la raccolta delle olive e le stesse piantagioni nel Salento

Mauro d’Acri: “La Xilella Fastidiosa agisce sulle piante degli ulivi determinando, di fatto, il disseccamento del fogliame, dei rami e in definitiva della pianta. Un colpo mortale per l'economia di quei territori, specialmente delle aree interne, che si basa in gran parte sul risultato dell’olivicoltura.

Per queste motivazioni ho ascoltato con grande attenzione l'introduzione di Francesco Cufari, presidente dell'ordine provinciale dei dottori agronomi e le relazioni tecniche di Vito Nicola Savino, Ordinario di patologia vegetale presso l'Università di Bari; Donato Boscia, Dirigente di ricerca del Cnr di Bari; Veronica Vizzari, Ricercatrice del Cra di Rende; Carmela Barbalace, Dirigente Servizio 10 Regione Calabria.

Nel mio intervento – continua il consigliere regionale - ho ribadito, come già sto facendo da giorni, la volontà del Presidente Oliverio di mettere al centro dell'agenda politico-amministrativa l'agricoltura, cosa che peraltro stiamo facendo da quando ci siamo insediati a Palazzo Campanella, anche di concerto con il Dipartimento Agricoltura della Regione a Catanzaro.

Ben vengano dunque non solo l'interessamento da parte dei soggetti che operano nel settore ma anche le proposte per risolvere i problemi e soprattutto per sensibilizzare alla prevenzione come ha fatto l'Ordine degli Agronomi in questa occasione facendo si, inoltre, che si verificano quelle necessarie sinergie fra i soggetti coinvolti, che occorrono per raggiungere risultati davvero importanti. Mi farò carico dunque di portare, nelle sedi competenti, quanto scaturito da questo convegno nell'ottica di una prevenzione efficace per i territori calabresi".