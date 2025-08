Per il presidente del consiglio comunale di Cosenza non basta solo l’intervento dell’Anticorruzione, nell’appalto finito ad una società riconducibile al senatore Claudio Lotito – a suo giudizio – ci sarebbero troppe anomalie e quella strana previsione della stampa

«A Roberto Occhiuto e ai suoi valvassini tutto gli si può contestare. Tranne una cosa: non è gente ingrata. Anzi è gente , che coltiva, fervidamente, il sentimento dell’umana riconoscenza. Per loro gli amici sono sacri e, appena possono, ricambiano, generosamente, le cortesie ricevute. E, allora, come dimenticarsi del senatore Claudio Lotito?». Inizia così una nota del presidente del consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca (Pd).

«Un grande amicone e compagno di banco a Palazzo Madama. Quello, per intenderci, al quale è stato chiesto di firmare l’emendamento istitutivo, dello scudo penale ai favore dei Direttori generali delle Asp e delle Aziende ospedaliere calabresi, i quali, senza aver approvato i bilanci degli anni passati, avevano, comunque, approvato i bilanci dell’annualità in corso – ricorda l’esponente dem -. Ebbene, Lotito non ci ha pensato sopra nemmeno una volta e ha firmato. E l’emendamento non era roba da poco: avrebbe protetto i direttori generali, tutti sodali di Roberto Occhiuto, anche in caso di pagamenti doppi o, addirittura, tripli e avrebbe rafforzato anche i poteri del commissario alla sanità calabrese».

«Poi, quell’emendamento naufragò per l’intransigente “fuoco amico” della Lega. Però per Lotito non era mancato – incalza Mazzuca - Lotito si era allineato e coperto. Bisogna riconoscerglielo! Tant’è vero che, all’indomani di quella firma, circa un anno e mezzo fa, alcune testate giornalistiche, quasi manifestando miracolistiche capacità divinatorie, avevano pronosticato che la Snam Lazio sud avrebbe vinto la gara per l’affidamento delle pulizie di tutti gli ospedali dell’Asp di Cosenza. E, in effetti, così è stato. Proprio, in questi giorni, RTI, formato da Tim Service e Snam Lazio Sud, si è aggiudicato il maxi appalto da 45 milioni di euro per i servizi di pulizia degli ospedali dell’Asp di Cosenza. E la Tim Service e la Snam Lazio sud a chi sono riconducibili? Sono riconducibili, esattamente, al grande amicone Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, quello che ha firmato l’emendamento».

«L’aggiudicazione, ovviamente, non è passata inosservata. E non poteva passare inosservata. Troppi i punti inquietanti: la sbalorditiva profezia della stampa, la firma dell’emendamento, la contiguità di cordata e di banco. Insomma, il sospetto della riesumazione dell’antico baratto è riecheggiato nella mente di qualcuno. E così l’onorevole Vittoria Baldino ha chiesto l’intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Ma, forse, la sola Autorità Nazionale Anticorruzione non basta – denuncia Mazzuca - Qui c’è bisogno, urgentemente di una ispezione ministeriale. Il Ministro deve, immediatamente, inviare gli ispettori nel palazzo di Via Alimena per verificare, innanzitutto, la gestione delle gare d’appalto (a proposito, quella in essere ad Althea che fine ha fatto?) e, quindi, per verificare i pareri di autorizzazione/accreditamento dell’assistenza domiciliare integrata ai privati. Questa volta, forse, si è oltrepassato ogni limite».