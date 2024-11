Continuano le polemiche sull'arrivo di 500 medici cubani negli ospedali calabresi. Sul punto è intervenuto anche il gruppo Pd in Consiglio regionale: «Un’informativa urgente e dettagliata in Consiglio regionale da parte del commissario Occhiuto, in relazione all’intesa firmata con la società dei servizi medici cubana: è quanto domandiamo al presidente dell’Assemblea Legislativa, Filippo Mancuso, chiedendogli di inserire il punto in questione all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare».

La nota congiunta firmata dai consiglieri dem Bevacqua, Alecci, Iacucci, Irto e Mammoliti prosegue: «Le perplessità e gli interrogativi sollevati anche dagli Ordini professionali dei medici e odontoiatri calabresi sono davvero troppi per essere liquidati sbrigativamente con un’alzata di spalle e uno scarno comunicato. Noi non vogliamo puntare il dito ma, restando nel solco istituzionale, pretendiamo che il commissario-presidente Occhiuto venga in Consiglio regionale a fornire tutti i dati opportuni, illustrare e fare luci sui legittimi dubbi, confrontandosi nella sede deputata».

