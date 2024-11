«Non mi manca per niente l’alleanza di governo con la Lega. Confermo che bisogna mandare a casa questa classe politica regionale che è la peggiore di sempre. La Calabria è la regione più costosa dal punto di vista di consiglio regionale, per questo devono andare a casa». Così il deputato del Movimento 5 stelle Alessandro Melicchio ospite di Perfidia, la trasmissione condotta da Antonella Grippo in onda su LaC Tv.

«Noi non abbiamo segreterie di partito, decidono i nostri iscritti. C’è bisogno – ha continuato il deputato - di discontinuità in qualunque partito prima di cominciare a parlare di alleanze».

E sulla scelta di Dalila Nesci di candidarsi a governatore: «Non si può candidare in altre competizioni elettorali. Il nostro statuto non lo prevede, su questo concordo con Riccardo Tucci. Pippo Callipo è una persona stimatissima, ma stiamo ragionando su tanti altri nomi. C’è un dibattito democratico in corso».

Su un’eventuale alleanza con il Partito democratico dice: «Saranno i nostri iscritti a decidere. Ci sarà un voto su Rousseau».