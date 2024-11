I due deputati, del M5s e della Lega, saranno i prossimi ospiti del talk del direttore Alessandro Russo in onda su LaC

Alessandro Melicchio incontra Domenico Furgiuele in Piazza Parlamento. Alleati a Roma e avversari in Calabria, il deputato Cinquestelle e il parlamentare leghista saranno ospiti del talk politico del direttore editoriale Alessandro Russo. Si discuterà di riforme, giustizia, alleanze strategiche senza dimenticare le emergenze che riguardano più da vicino la Calabria.

