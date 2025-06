Ripartenza dopo la tornata elettorale a Melissa. Si è insediata nel pomeriggio del 12 giugno la nuova giunta comunale guidata dal sindaco Luca Mauro, eletto il 26 maggio con la lista RipartiAmo Melissa. L’annuncio della composizione dell’esecutivo, nominato con decreto numero 42 del 6 giugno, è stato dato nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio comunale.

Gli assessori, tutti selezionati tra i consiglieri comunali eletti, sono: Antonella Filosa, Edoardo Rosati, Maria Carmela Malena e Carmine Bevilacqua. Filosa ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco e avrà le deleghe all’istruzione, agli affari legali, alle politiche e ai servizi sociali. Rosati seguirà le tematiche legate all’ambiente e alle energie rinnovabili, mentre Malena si occuperà di cultura, turismo e spettacolo. Bevilacqua avrà competenza su agricoltura, viabilità interpoderale, attività produttive e artigianali.

Il sindaco ha spiegato che la formazione della giunta ha seguito criteri di competenza e rappresentatività territoriale, specificando che Filosa e Bevilacqua provengono dalla frazione di Melissa, mentre Rosati e Malena sono originari di Torre Melissa. Nella stessa seduta, il Consiglio comunale ha eletto Cataldo Maltese come presidente dell’assemblea; vicepresidente Emanuele Amasino.

Nel suo intervento il sindaco Mauro ha illustrato le prime linee programmatiche del nuovo esecutivo, dichiarando che l’azione amministrativa sarà fondata su legalità, trasparenza e partecipazione attiva della cittadinanza. Ha inoltre evidenziato alcuni risultati già conseguiti nei primi giorni di governo, tra cui lo sblocco delle royalties del metano relative agli anni 2019-2021, che porterà nelle casse del Comune una somma pari a 583mila euro. Sono stati avviati contatti con Rete Ferroviaria Italiana per cercare di recuperare i fondi destinati all’eliminazione dei passaggi a livello ed avanzata richiesta al commissario regionale per il dissesto idrogeologico affinché vengano utilizzate le somme residue di un appalto realizzato a Melissa per la costruzione di un nuovo ponte sulla strada che conduce al cimitero.

Il Consiglio comunale, composto da dodici membri più il sindaco, vede otto consiglieri appartenenti alla maggioranza e quattro all’opposizione. A sostegno di Mauro siederanno: Cataldo Maltese, Edoardo Rosati, Matteo Bonesse, Carmine Bevilacqua, Maria Carmela Malena, Antonella Filosa, Francesco Cosentino e Vanessa Rizzo. I banchi dell’opposizione saranno invece occupati da Raffaele Falbo, candidato sindaco sconfitto, insieme a Emanuele Amasino, Carlo Poerio e Maria Pia Masino.

L’insediamento della nuova amministrazione, dopo la fase di commissariamento dovuta alla mancata presentazione delle liste nel turno elettorale precedente, segna l’inizio di una fase che il sindaco definisce di rilancio per Melissa, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente i cittadini e imprimere un nuovo passo alla macchina comunale.