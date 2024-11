Il gruppo è improntato alla partecipazione ed al confronto politico: «Occorre compiere ogni sforzo per arrivare o almeno avvicinarsi ad una nuova visione della società»

E’ proiettata anche verso l’ormai prossimo turno delle elezioni amministrative, la neonata associazione Mendicino Guarda Avanti, nata dall'impulso di un gruppo di donne e di uomini «accomunati - si legge in un comunicato - dall'amore e dal senso di appartenenza al loro paese, spinti dalla volontà di farsi portavoce, in maniera concreta e fattiva, di idee, progetti e proposte innovative».

Recuperare il rapporto con i cittadini

I promotori sono Paolo Francesco Mandoliti, Gianni Grillo e Luisa Perrupato. «Si avverte un gran bisogno di recuperare il rapporto con i cittadini, dialogare con loro, raccogliere le loro istanze, comprenderne le necessità ed i bisogni – scrivono nella nota - Occorre compiere ogni sforzo per arrivare o almeno avvicinarsi ad una nuova visione della società, improntata alla partecipazione ed al confronto e attenta alle esigenze del prossimo. La politica cui si è abituati ad assistere è ormai ridotta a tribune e campagne elettorali permanenti, discussioni animate da violenti scontri verbali, spettacolarizzazione dell’azione politica ed amministrativa. Sembra che la classe dirigente, dal livello nazionale fino alle realtà territoriali più piccole e locali, sia, in larga parte, interessata a parlare alla pancia e non al cuore ed al cervello dei cittadini. I social hanno accorciato le distanze tra amministratori e amministrati, amplificando però il rischio di distorcere la realtà».

Riavvicinare i giovani alla politica

«Ecco allora che diventa indispensabile incarnare la politica come una missione per la collettività. Mendicino Guarda Avanti vuole stimolare i giovani a riavvicinarsi al mondo della politica, coinvolgere donne e uomini mossi da autentica passione, lavorare sulla base di tre fondamentali pilastri: competenza, legalità e trasparenza, nel solco – si conclude il comunicato - della più ampia partecipazione e condivisione di idee per lo sviluppo della comunità».