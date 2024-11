Urne aperte dalle ore 8 alle ore 20. Il sindaco: «Strumento democratico per stimolare e coinvolgere la comunità»

Nel meridione d’Italia la presenza di comitati di quartiere eletti dai cittadini si conta sulle dita di una sola mano. Per questo l’iniziativa assunta dall’amministrazione comunale di Mendicino, alle porte di Cosenza, si pone all’attenzione mediatica come elemento di novità.

Nella giornata di oggi 20 maggio, urne aperte per l’elezione dei rappresentanti delle singole frazioni di cui si compone il territorio. «Fin dal nostro insediamento – spiega il sindaco Antonio Palermo – avevamo in animo di mettere in campo ogni tipo di strumento democratico utile a stimolare la comunità ed a coinvolgerla nella gestione delle scelte politiche e della qualità dei servizi erogati.





L’istituzione dei comitati di quartiere va in questa direzione. Con le elezioni democratiche dei rappresentanti di ogni singola contrada di Mendicino, siamo riusciti a dare concretezza al nostro progetto».





43 nel complesso i candidati. Le operazioni di voto , iniziate alle ore 8, si concluderanno alle ore 20. Le cariche elettive sono a titolo gratuito. Anche i componenti dei seggi, presidenti e scrutatori, sono all’opera in qualità di volontari. Nutrita l’affluenza.

Salvatore Bruno