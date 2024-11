«La cosa più cervellotica di tutte sarebbe proprio quella di modificare il tracciato già progettato in pieno centro cittadino e far passare la metro per viale Principe». Alessandro De Rango, consigliere comunale di opposizione, espressione dei socialisti e riformisti di Insieme per Rende, così commenta le affermazioni di Marcello Manna sulla realizzazione dell’infrastruttura di collegamento tra Cosenza, Rende e l’Università della Calabria. «C'è da chiedersi seriamente se il sindaco di Rende – aggiunge De Rango - sappia o meno quel che dice. La metro su viale Principe taglierebbe fuori una consistente fetta di utenza. Le metro e le tramvie in tutto il mondo passano in pieno centro cittadino. La logica è facile facile da capire. E’ in centro che c’è la concentrazione delle persone ed è necessario facilitare l’accesso e la fruizione, non renderli complicati. Manna – conclude l’esponente di Insieme per Rende - invece di intervenire per migliorare il tracciato di accesso a Rende, interviene per fare proposte illogiche e senza alcun senso».