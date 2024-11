Il presidente della Regione prende atto dell'assenza di Occhiuto alla riunione istituzionale convocata a Catanzaro: «Implicazioni negative per i cittadini»

Forse non si tratta del capolinea, ma sicuramente la mancata partecipazione di Mario Occhiuto al nuovo incontro istituzionale organizzato da Mario Oliverio, infligge una lunga, e forse definitiva, fermata al progetto della metrotramvia. Il presidente della Regione ha inviato una nuova missiva al sindaco di Cosenza esprimendo il proprio «profondo rammarico» per l’assenza di Occhiuto, per la seconda volta consecutiva, alla riunione alla quale invece hanno preso parte il presidente della provincia ed il sindaco di Rende.

«Detto incontro – precisa Oliverio - la cui data era stata tra l’altro anche da lei condivisa, avrebbe rappresentato l’occasione per approfondire e, se del caso, superare le sue riserve sul perfezionamento dell’Accordo di Programma relativo alla metrotramvia e alle opere connesse riguardanti le città di Cosenza e di Rende. Del resto – prosegue il presidente della Regione - la bozza dell’Accordo di Programma, sottoposta ai Comuni e alla Provincia per la sottoscrizione, ha recepito le indicazioni suggerite dagli stessi Enti.

Comunque, considerato che gli inviti agli incontri istituzionali, a cui pur dichiara ogni volta di essere disponibile, vengono da Lei puntualmente disertati, non rimanendo altre possibilità, sono costretto a malincuore a costatare l’impossibilità di poter procedere alla realizzazione di investimenti e di interventi di notevole portata ed importanza per la città di Cosenza e l’area urbana.

Si è, invece, nuovamente registrata la condivisione dell’Accordo di Programma da parte del Sindaco di Rende e del Presidente della Provincia di Cosenza, ai quali va il nostro ringraziamento per il senso di responsabilità manifestato, a salvaguardia dell’interesse collettivo. Avremo modo nei prossimi giorni di illustrare nei dettagli le implicazioni negative che, a nostro giudizio, si determineranno per i cittadini e che ci hanno indotto a ricercare in ogni modo soluzioni positive senza farci condizionare da valutazioni politiche e interessi di parte».