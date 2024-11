«Piena solidarietà a Nicola Gratteri e ferma condanna per le vili minacce ricevute». Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari M5S Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Giuseppe d'Ippolito e Paolo Parentela in merito alla lettera anonima recapitata alla Compagnia dei carabinieri di Lagonegro nella quale vi sarebbe scritto che il clan Mancuso avrebbe pianificato un agguato.



«Siamo certi - continuano i 5 Stelle - che questi maldestri tentativi di fiaccare l'operato di Nicola Gratteri non sortiranno alcun effetto, se non quello di suscitare una maggiore indignazione della società civile». «Queste barbare e scomposte reazioni - continuano - sono la prova, qualora ve ne fosse bisogno, che il processo Rinascita-Scott colpisce al cuore le cosche». «Il Movimento 5 stelle - concludono i parlamentari - sarà sempre a fianco dei magistrati coraggiosi come Nicola Gratteri e di quanti lottano per la giustizia».