«Ringrazio il presidente Occhiuto per la fiducia che ha riposto in me nell'affidarmi questo prestigioso incarico e alcune fra le deleghe più strategiche per l'economia e lo sviluppo della Regione Calabria». Lo afferma, in una dichiarazione, Marcello Minenna, economista e neo assessore all'Ambiente della Regione Calabria.

«Affronto questo nuovo incarico - aggiunge Minenna - con senso di responsabilità e spirito di servizio, portando la competenza tecnica maturata in trent'anni da servitore dello Stato, insieme con la determinazione ed il rigore che hanno contraddistinto ogni mio impegno. Accetto questa sfida con l'entusiasmo di lavorare in una terra che è molto importante per lo sviluppo di tutto il Paese».