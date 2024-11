Ultime limature alla squadra di Paolo Gentiloni. A un'ora dallo scioglimento della riserva, resta in pole l'ipotesi di un trasloco di Angelino Alfano agli Esteri, con l'arrivo al Viminale di Minniti già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ultime limature alla squadra di Paolo Gentiloni. A un'ora dallo scioglimento della riserva, resta in pole l'ipotesi di un trasloco di Angelino Alfano agli Esteri, con l'arrivo al Viminale di Marco Minniti. Congelato il nodo delle deleghe dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio. Quella ai servizi, per il momento, resterebbe in capo al premier Gentiloni.

Delega per la quale si era parlato di Luca Lotti che potrebbe essere confermato a palazzo Chigi, ma spunta anche l''ipotesi di affidargli il ministero dello Sport (chiesto anche dalla parte zanettiana di Ala-Sc per Valentina Vezzali) e Editoria.

Quanto a Maria Elena Boschi lascerebbe il ministero delle Riforme per palazzo Chigi come sottosegretario alla presidenza del Consiglio e assumerebbe le deleghe di Claudio De Vincenti che a sua volta prenderebbe la guida di un nuovo ministero ad hoc per il Sud. Sembra segnato l'addio di Stefania Giannini, ma sull'istruzione ancora non si è sciolto il dubbio sul successore. Ci dovrebbe essere invece l'ingresso in squadra di Anna Finocchiaro ai Rapporti con il Parlamento e Riforme.