Il sindaco della città dello stretto: «La sua presenza una garanzia per l’immediato sviluppo della città di Reggio Calabria»

«Auguri di buon lavoro al nuovo Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e alla sua squadra di governo». E’ quanto dichiara in una nota il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Governo Gentiloni: Minniti al Viminale

«La presenza nell’Esecutivo - ha aggiunto il Sindaco Falcomatà - di un reggino doc come Marco Minniti, al quale è stata affidata l’importante delega del Ministero dell’Interno, è una garanzia per l’immediato futuro della nostra città, il cui sviluppo sarà certamente al centro dell’agenda politica del nuovo Governo. Le conferma in un Ministero cardine, come quello alle Infrastrutture e Trasporti, dell’uscente Graziano Delrio, la continuità garantita ai Beni Culturali con Dario Franceschini, la promozione di Claudio De Vincenti, che guiderà il Ministero alla Coesione Territoriale e Mezzogiorno, e di Luca Lotti al Ministero dello Sport, rappresentano inoltre un ottimo viatico per dare seguito ai tanti progetti in cantiere, da realizzare con il supporto del Governo, sul territorio della nostra Città Metropolitana ed in generale nella nostra regione».

«Al Presidente Gentiloni i migliori auguri da parte dell’Amministrazione comunale reggina».