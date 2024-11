«Sì, Mirabello è più bello di me». C’è anche questa risposta tra quelle che il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea ha reso in “confessione”, tempestato dalle domande di Antonella Grippo, che per l’occasione vestiva i panni di un incalzante demonio fuori campo. La confessione è uno dei tre momenti topici che scandiscono la nuova edizione della trasmissione Perfidia, una delle tre prove a cui alcuni degli ospiti invitati ad ogni puntata devono sottoporsi. Giudiceandrea non si è tirato indietro: si è accomodato – si fa per dire – sull’inginocchiatoio ed è stato al gioco rispondendo ai quesiti sparati a raffica dalla conduttrice.

Ecco la sua performance tra il serio e il faceto: