Anche Mirabello (Pd) esulta per la promulgazione dello Statuto, che consentirà di nominare una giunta tutta esterna al consiglio

'Con l’approvazione del nuovo statuto finalmente la nostra regione si mette al pari con le altre regioni italiane. Autonomia del Presidente, parità di genere e trasparenza amministrativa sono i primi segni distintivi di una regione che vuole cambiare. Il completamento di un percorso stabilito dalla maggioranza che ha largamente vinto le elezioni il 23 novembre.



Il passaggio istituzionale necessario è stato oggi ultimato e ciò consente ad Oliverio , così come si era stabilito in premessa, di operare senza vincoli forte d'una piena legittimazione popolare.



Oggi il Presidente della Regione è nelle condizioni di governare assumendosi in pieno le responsabilità che gli elettori calabresi gli hanno conferito. Con uno statuto moderno ed adeguato. Su questo il consiglio ha lavorato sin dalla prima seduta. Ora la maggioranza a sostegno del presidente continui ad essere compatta e monolitica perché la calabria ha bisogno di stabilità ed idee chiare.



D'altro canto lo sforzo di Oliverio, che sostengo dalla prima ora, è proprio quello di consegnare alle future generazioni una regione normale.

Su questo e solo su questo dovremo misurarci negli anni a venire.



Con la nomina della nuova giunta, che verrà resa pubblica domani in una conferenza stampa, inoltre, daremo il via ad una fase di rinnovamento vero e proprio. Sono sicuro che sarà una squadra competente ed autorevole.



Sarà nostro dovere come Consiglio Regionale collaborare e sostenere un importante progetto di cambiamento che il Presidente sta attuando. Un progetto nato principalmente per far ritrovare la fiducia nelle istituzioni e nella politica'.