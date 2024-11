Gli investimenti per oltre 13.4 miliardi destinati alla mobilità «per rendere la Calabria più connessa, moderna e competitiva», i 3 miliardi per la modernizzazione della statale 106 Ionica e la salvaguardia «di una delle piattaforme logistiche più importanti del Mediterraneo e dell'Europa qual è il porto di Gioia Tauro, essenziale per lo sviluppo del Sud e del Paese». Questi i temi di cui si é discusso nel corso di un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fra il ministro e vice premier Matteo Salvini ed il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso.

«Si è trattato - ha detto, a conclusione dell'incontro, il presidente Mancuso - del tradizionale scambio di auguri con il ministro Salvini, ma anche dell'occasione per ringraziare il Ministro della grande attenzione che riserva al Sud e in particolare alla Calabria, mettendo a nostra disposizione risorse un tempo inimmaginabili. L'incontro ha rappresentato inoltre l'occasione, nella mia qualità di esponente del partito, per ragguagliare Salvini sul ruolo prezioso che la Lega ha dispiegato in due anni di legislatura regionale nonché sui progetti da realizzare, da qui in avanti, contando sull'impegno del Ministro e del Governo, per assicurare prospettive di futuro alla regione».

«Ho voluto anche ribadire al Ministro - ha aggiunto Filippo Mancuso - la piena condivisione dell'infrastruttura ponte sullo Stretto che, una volta realizzata, ridando centralità strategica nello scenario internazionale alla Calabria e alla Sicilia, trasformerà la marginalità economica e sociale in opportunità di sviluppo sostenibile e crescita sociale per questa parte del Mezzogiorno».