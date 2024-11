Urne chiuse anche a Montalto Uffugo, dove dalle urne dovrà uscire il nuovo sindaco tra Pietro Caracciolo e Ugo Gravina. L'affluenza definitiva si attesta al 50,86%. Un dato nettamente in calo rispetto al primo turno del 26 maggio quando a votare era stato il 64,03% degli aventi diritto. Quest’ultimo deve recuperare uno svantaggio di ben 2.246 voti. Sulla carta si tratta di una rimonta proibitiva certo, ma non impossibile. Nella lettura dei dati l'elemento che balza all'occhio è il gradimento ottenuto da Caracciolo, premiato nel segreto delle urne, anche da una parte di elettori di consiglieri di altri schieramenti. Ha messo nel carniere trecento voti in più delle sue liste. Al contrario Gravina, rispetto al risultato della sua coalizione, ne conta 350 in meno.

Possibile composizione del Consiglio

Ecco le due ipotesi di composizione del Consiglio comunale:

Se vince Pietro Caracciolo

Consiglieri di maggioranza: Rocco Raimondo e Vincenzo De Cicco (Pietro Caracciolo Sindaco); Emilio D'Acri, Silvio Ranieri (Linea Comune); Marco Bosco, Luana Arturi (Progetto Montalto); Gerardo Molinaro (Prospettiva Futura); Gabriella De Seta (Grande Montalto); Giampiero Garrafa (Azione in Comune); Franco Napolitano (Lista per Montalto).

Consiglieri di minoranza: Ugo Gravina e Teresa Lirangi (candidati sindaco perdenti); Pina Sturino (Insieme Liberamente); Stefano Vocaturo (Agorà); Mario Speranza (Moderati per Montalto); Romolo Aiello (Sud Protagonista).

Se vince Ugo Gravina

Consiglieri di maggioranza: Mario Speranza e Giovanni Cosentino (Moderati per Montalto); Stefano Vocaturo e Adelina Saullo (Agorà); Filippo Mazzotta (Montalto Libera); Romolo Aiello (Sud Protagonista); Beniamino Chiappetta (Insieme per il futuro); Roberto Cavaliere (Movimento Popolare e Progressista); Roberto Ricchio (Insieme con il Cuore); Salvatore Esposito (La Montalto che rinasce).

Consiglieri di minoranza: Pietro Caracciolo e Teresa Lirangi (candidati sindaco perdenti); Pina Sturino (Insieme Liberamente); Rocco Raimondo (Pietro Caracciolo Sindaco); Emilio D'Acri (Linea Comune); Marco Bosco (Progetto Montalto).