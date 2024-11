Inizia ufficialmente la corsa del candidato a sindaco: «Il Partito democratico dialoga ancora con pezzi della vecchia maggioranza». La discesa in campo di Caracciolo legata alla legge sul terzo mandato

Emilio Viafora ha dato un indirizzo chiaro alla campagna elettorale che vorrà tenere a Montalto Uffugo in vista delle elezioni amministrative di giugno 2024. È l’uomo di punta del progetto elettorale “Uniti per un’altra storia”, una coalizione che lui stesso ha definito «democratica, civica e meridionalista» e che sarebbe riduttivo «affermare essere solo “di sinistra”».

Viafora è già stato il primo cittadino di Montalto Uffugo nei primi anni ‘80 per conto del Pci. La sua vita è stata però legata al mondo sindacale, tanto da essere stato segretario generale della Cgil Calabria e della Cgil Veneto. Oggi è presidente di Federconsumatori e fondatore del primo sindacato dei Lavoratori Atipici. Venerdì ha riempito il Parco de Angelis per dare il la alla sua campagna elettorale ed è uno dei tre candidati a sindaco usciti per il momento allo scoperto.

Gli altri sono Mauro D'Acri e Antonio Brogno, mentre c'è un grande punto interrogativo per ciò che verrà stabilito giovedì in Consiglio dei Ministri. Pietro Caracciolo, se cambiasse la legge, potrebbe sperare di farsi rieleggere per la terza volta consecutiva. A quel punto con chi andrebbe? Col Pd, con Forza Italia o con tutti e due? Viafora nella nostra intervista ha lanciato messaggi inequivocabili proprio al Partito Democratico, nella cui Federazione ci sono sacche di resistenza a sposarne la candidatura, ma anche insospettabili aree che ne vorrebbero il matrimonio.