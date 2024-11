La parlamentare è perplessa: «Restituiamo l'idea che la Calabria converte i suoi brand turistici in luoghi deputati all'accoglienza»

«Mormanno è un centro strategico, cuore del Parco Nazionale del Pollino, ad alta vocazione turistica. Leggo da alcuni organi di stampa che sarebbe stato scelto come centro per il rimpatrio dei migranti. È opportuno che il Viminale chiarisca la notizia». Lo afferma in una nota Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia. «Non è secondario – prosegue la parlamentare - ricordare che Camigliatello, fulcro della Sila, ha tre centri di accoglienza e che stiamo restituendo l'idea che la Calabria converte i suoi Brand turistici in luoghi deputati all'accoglienza. È fondamentale sapere se vi sia stato un accordo tra Ministero, Regione e comune di Mormanno - prosegue Jole Santelli - E ancora a chi appartenga la struttura scelta, quale sia il grado di coinvolgimento del Comune, il ruolo esercitato da Regione e Ministero. Sono domande fondamentali per capire se la Calabria debba essere concepita in termini completamente diversi da ciò che è e potrebbe essere».

Salvatore Bruno