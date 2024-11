«Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Limido per la scomparsa del caro amico Gabriele, anche a nome di tutto il coordinamento di Fratelli d’Italia provincia di Cosenza». É quanto dichiara in una nota Michele Arnoni dirigente provinciale cosentino di Fratelli d'Italia. «Originario di Cropalati, già consigliere regionale nel Lazio e in Calabria, Gabriele Limido, da coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale prima e da coordinatore regionale del partito di Francesco Storace poi, è stato per molti anni animatore di tante battaglie politiche anche nella nostra città di Cosenza».

«Un uomo onesto e caparbio, con il quale ho condiviso un percorso politico e di cui conservo un nitido ricordo. Un uomo che si è sempre battuto per nobili ideali, che ha dato tanto alla sua comunità politica fin dalla gioventù sia nel Lazio, a Roma, che nella “sua” Calabria, che ha fatto della coerenza il proprio stile di vita. Un abbraccio alla sua famiglia, alla moglie Mimma, ai figli Valerio Benito, Gianluigi ed Elisa. Ciao Gabriele».

Il sottosegretario Wanda Ferro: «Personalità di grande drittura morale»

«La destra italiana e calabrese è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Gabriele Limido. Militante e dirigente di lungo corso, originario del Cosentino, Limido ha guidato fin dagli anni ‘70 importanti sezioni romane del Msi fino ad entrare nella direzione centrale del partito, ed è stato consigliere regionale nel Lazio e in Calabria. Una personalità di grande dirittura morale, che ha dedicato la propria vita alla politica e alla difesa dei valori della destra, con coerenza, intelligenza, passione, spirito di servizio. É stato un punto di riferimento della nostra comunità, ed è stato per me motivo di gioia e orgoglio rivederlo alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia. Rivolgo la mia vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro con cui ha condiviso una vita di battaglie e di impegno politico”.»

Il senatore Fausto Orsomarso: (fdi): «Uomo irriverente e buono»

«Ciao Gabriele. Ci ho discusso tante volte senza mancargli mai di rispetto come merita chi ha vissuto per una vita il suo impegno ideale. Era sempre sorridente, irriverente, ma soprattutto un uomo buono e di comunità. A Dio»

La consigliera regionale Luciana de Francesco (Fdi): «Uomo politico appassionato ed energico»

«La scomparsa di Gabriele Limido mi rattrista molto e provo immenso dolore, perché Gabriele oltre a essere stato un amico, è stato un uomo politico appassionato ed energico che credeva fortemente nelle sue idee. Alla sua famiglia esprimo la mia vicinanza umana in questo momento di dolore».