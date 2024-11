Dopo la celebrazione del XIII Congresso regionale Movimento cristiano lavoratori nel dicembre 2018, in data 19 gennaio si è riunito il Consiglio regionale per procedere all’elezione degli organi statutari. Al termine del Consiglio l’avvocato Vincenzo Massara è stato confermato presidente del Mcl Calabria con voto unanime.

Massara subito dopo la riconferma a presidente ha voluto precisare: «Il MCL in questi anni è stato fermamente coerente nel suo essere movimento di popolo: tra la gente e per la gente. Un impegno costante mirato a rappresentare un punto di riferimento in una regione attraversata da incertezze che hanno creato disgregazione sociale e diseguaglianze crescenti. Una regione che stenta a trovare percorsi di ripresa economica, priva di progetti di sviluppo e di crescita. Continueremo su questa strada più forti e convinti che mai. La situazione che attualmente stiamo vivendo ha contribuito ad alimentare la sfiducia dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni, viste come entità lontane dai bisogni e dalle aspettative della comunità civile, una comunità che non si sente più rappresentata ed è, quindi, anche esclusa da ogni forma di partecipazione».

Uno sguardo sulle difficoltà affrontate dai cittadini: «Oggi diventa sempre più urgente riannodare i fili di una società sfilacciata e in profonda crisi valoriale, una crisi strettamente collegata a quella economica. Siamo consapevoli che è possibile una più convinta e forte partecipazione all’interno dei processi sociali e politici, come è possibile anche tornare ad una visione dell’uomo e del lavoro che rimetta concretamente la persona umana al centro. Questo è il tempo della consapevolezza e della responsabilità, ma dobbiamo guardare con chiarezza al percorso da seguire potenziando le basi e i riferimenti culturali e valoriali. Siamo di fronte ad un necessario tempo nuovo. E’ necessario un percorso educativo e formativo che possa offrire strumenti di discernimento della realtà. Il nostro ruolo è quello di diventare protagonisti sempre più attivi, di assumerci con responsabilità e coerenza un ruolo principale nel cambiamento e per il cambiamento».

Faranno parte della squadra i componenti dell’Esecutivo regionale nelle persone di:

Silvestro Giacoppo presidente del Consiglio regionale;

Antonino Merenda vicepresidente

Roberto Totino vicepresidente

Leonardo De Marco segretario regionale

Natascia Folino amministratore

Rita Santagada vicesegretaria

Anna Rotundo vicesegretaria

Luigi Cordova componente

Salvatore Crupi componente

Francesco Arillotta componente