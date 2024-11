Il II congresso nazionale del Movimento giovanile della sinistra ha visto eleggere all’unanimità il nuovo coordinatore nazionale della segreteria nella persona del reggino Alex Tripodi.



Il congresso nazionale dal titolo “Aurora3 - È Ora di cambiare” si è svolto in Emilia-Romagna.

Chi è Alex Tripodi

Tripodi nonostante la sua giovanissima età è già segretario provinciale di Articolo Uno-Mdp (Liberi e Uguali) e Consigliere delle Politiche giovanili al comune di Reggio Calabria ed in passato è stato coordinatore regionale della Federazione degli Studenti, già segretario provinciale dei Giovani Democratici.



Oggi uno dei punti di riferimento in Calabria del ministro della Salute Roberto Speranza.

Le parole di Tripodi

Alla conclusione del congresso, il neo coordinatore ha dichiarato: «Il rinnovato entusiasmo di giovani provenienti da tutta Italia che mi hanno espresso stima e fiducia nel ricoprire questo nuovo incarico, mi carica di responsabilità e mi riempie di orgoglio. Eserciterò questo nuovo ruolo con la passione e la determinazione che mi hanno contraddistinto da quando sin da ragazzino ho iniziato a fare politica, nell’interesse di rappresentare una comunità generazionale impegnata in politica a sostegno di un’idea progressista e socialista per i più deboli e per la garanzia dei diritti universali come il Diritto allo studio, il diritto alla salute ed il diritto al lavoro».



Tripodi ha anche lanciato «un messaggio di speranza ai giovani della mia terra, perché la Calabria possa rialzarsi, ed investire realmente nelle giovani generazioni affinché studiare, curarsi e lavorare in Calabria non sia più un privilegio per pochi bensì un diritto per tutti».