E' nata oggi a Roma l'associazione 'Azione Nazionale' di cui il primo portavoce sarà il giovane consigliere regionale calabrese, Fausto Orsomarso

E’ stata annunciata oggi a Roma la nascita dell’Associazione Azione Nazionale, che ha tra le sue principali finalità quella della “riaggregazione della Destra con l’obiettivo di creare una nuova classe dirigente in grado di costruire uno spazio autonomo e originale della destra italiana“. L’obiettivo più generale del movimento è “quello di riavere un centrodestra unito che torni a ricevere il consenso degli italiani come reale alternativa a Renzi ed al suo governo“.

Ne sono promotori i firmatari della mozione dei “quarantenni” che nel corso dell’ultima Assemblea della Fondazione Alleanza Nazionale chiedevano di riunire la Destra in un percorso comune che guardi all’esperienza di An come faro che ha illuminato la politica italiana.



L’associazione Azione Nazionale nasce dall’impulso di tanti protagonisti dell’esperienza storica di Alleanza Nazionale e da soggetti politici che provengono da realtà amministrative locali. Primo portavoce sarà il giovane consigliere regionale calabrese, Fausto Orsomarso, cosentino, già alla seconda esperienza a Palazzo Campanella. In platea anche Gianni Alemanno, Roberto Menia e l'ex governatore della calabria Giuseppe Scopelliti.