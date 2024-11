Oggi il passaggio di consegne, davanti al prefetto Michele Di Bari, tra il presidente uscente Giuseppe Raffa e il sindaco Giuseppe Falcomatà

Nasce la città metropolitana di Reggio Calabria. Davanti al prefetto Michele Di Bari il passaggio delle consegne tra il presidente della Provincia Giuseppe Raffa e il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Quella di Reggio è l'ultima delle 14 città Metropolitane ad essere istituita. La gestione commissariale seguita allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del vecchio Consiglio comunale «ha prodotto una norma di differimento del Governo - ha detto il Prefetto - che oggi si completa dopo gli adempimenti previsti dalla legge. Sarà sicuramente un motore di crescita, di sviluppo, come io auspico, per questo territorio che ha bisogno di legalità, buone regole, buone prassi, ed a latere, di buone azioni sociali che tolgano dalla strada tanta manovalanza di cui la 'ndrangheta spesso fa incetta». Falcomatà, nel mettere al centro il rispetto della legalità, ha detto che la città metropolitana «va riempita di tanti e significativi contenuti e va concepita attribuendo un ruolo alle istituzioni che le sono vicine.

Nasce un Ente nuovo - ha aggiunto Falcomatà - nasce una città di città che si fonda sul ruolo dei Sindaci dei 97 Comuni che ne fanno parte. Avvertiamo un grande senso di responsabilità, ma sappiamo che, allo stesso tempo, è un peso che va condiviso con una intera comunità, che va resa protagonista, a partire dagli ultimi, dai più deboli, dagli emarginati e va coinvolte in tutte quelle che sono le sue energie positive". (ANSA).