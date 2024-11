Intanto il senatore cosentino nomina i cinque coordinatori provinciali. Prevalgono, nella lotta interna, Grillo e D'Ascola a Vibo e a Reggio Calabria.

ROMA - Il dialogo è ripartito da un faccia a faccia di "antica" memoria. Quello tra Denis Verdini e Tonino Gentile. Un dialogo imbastito per fugare molti dubbi sulla collocazione del Nuovocentrodestra alle prossime elezioni regionali, non alle imminenti provinciali, per le quali c'è chi propone le larghe intese. Fatto sta, che azzurri e alfaniani sono tornati a sedere allo stesso tavolo. Un incontro all'insegna della cordialità quello tra Denis Verdini, coordinatore nazionale di Forza Italia e il senatore Antonio Gentile, leader calabrese del Nuovo Centrodestra. Primo confronto, propedeutico ai prossimi appuntamenti elettorali per definire i percorsi di alleanze che riguarderanno prima le province, poi la regione collocata alla punta estrema dello stivale italiano.

I dubbi. Per palazzo "Alemanni" il senatore bruzio ha espresso tutte le sue perplessità sulla candidatura di Wanda Ferro. Ma ai Gentile, non "piacciono", neppure i vari Mancini, Occhiuto, Raffa e Santelli. E allora, se proprio non si potrà prescindere da uno di questi nomi, quantomeno il potente casato consentino chiederebbe la poltrona di sindaco di Cosenza, dove alle elezioni si andrà tra meno di un anno. Un eventuale patto d'acciaio per blindare la vendetta di Katia Gentile su Mario Occhiuto.

Le nomine dei coordinatori. Nel frattempo, il coordinatore regionale del Ncd in Calabria, d'intesa con il coordinatore nazionale, Gaetano Quagliariello, e con il Presidente del partito, Angelino Alfano, ha proceduto alle nomine degli organismi provinciali. Vice coordinatore regionale del partito e' stato nominato Giovanni Bilardi. I coordinatori provinciali rispondono ai nomi di Nico D'Ascola (dato in allontanamento da Scopelliti) per Reggio Calabria, di Pietro Aiello per Catanzaro, di Alfonsino Grillo per Vibo Valentia e di Dorina Bianchi per Crotone. Cosenza e' rimasta ad interim allo stesso coordinatore regionale.

Le dichiarazioni di Gentile. Peraltro, lo stesso Nico D'Ascola, d'intesa con Gentile, considerando lo status di citta' metropolitana di Reggio Calabria, ha nominato Giovanni Bilardi quale coordinatore area metropolitana, mentre Franco Crino' e Candeloro Imbalzano quali vice coordinatori provinciali. "Abbiamo concordato con il partito nazionale - ha dichiarato Gentile - di assegnare in questa prima fase compiti di coordinamento a parlamentari e consiglieri regionali. Tutti, unitamente al nostro capogruppo regionale consiliare, Giampaolo Chiappetta, avranno pari dignita' nella formulazione delle liste e nella costruzione di un partito forte e coeso, chiamato a contribuire all'affermazione di un progetto politico vincente".