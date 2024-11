Ruberto si sarebbe dimesso dal partito già tempo fa. Il partito di Alfano starebbe prendendo le distanze

Fa quantomeno pensare la dichiarazione diffusa dal Nuovo Centro Destra calabrese che, per bocca del suo commissario provinciale Piero Aiello, interviene sulla campagna elettorale lametina prendendo, tra le righe, distanza da Pasqualino Ruberto, candidato a sindaco.



Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, vox populi vuole che Pasqualino Ruberto abbia ratificato le sue dimissioni al Nuovo Centro Destra già tempo addietro. Ma essendo componente dell’assemblea nazionale del partito queste dovrebbero ricevere la ratifica dell’assemblea. Cosa che pare non sia ancora avvenuta per la mancata convocazione della medesima.



Ecco perché Ruberto viene citato ancora come esponente dell’Ncd e di conseguenza come sua espressione nelle amministrative lametine e anche nel dibattito che ne scaturisce. Sotto questa luce può allora assumere significato la dichiarazione di Aiello che afferma: «ad ora, non è stata presa alcuna posizione ufficiale: né su un eventuale candidato a sindaco di nostra espressione, né tantomeno su una nostra potenziale virata verso qualcuna delle auto candidature già in corsa».

Troppo facile, anche se non è escluso, sarebbe pensare che la precisazione sia legata al presunto scandalo ‘Calabria Etica’, visto che sarebbe stato Ruberto stesso a scegliere di allontanarsi dal partito.



Il fatto, invece, che si parli di possibile sostegno a candidatura autonome, fa, invece, pensare che l’Ncd possa avvicinarsi a Paolo Mascaro. Mascaro, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura ieri, ha già il sostegno di parte di Forza Italia, dell’Udc e di buona parte del foro lametino. Un ulteriore sostegno quale quello del Nuovo Centro Destra non farebbe altro che blindare ancora di più la sua candidatura.



di Tiziana Bagnato