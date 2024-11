Non si fa attendere la replica di Ncd che risponde al segretario regionale del Partito Democratico, che aveva polemizzato sulla scelta dei Gentile di sostenere Enzo Paolini alle amministrative di Cosenza, e Argentieri a Crotone

"Non vorremmo polemizzare con l'on. Magorno che è stato l'unico dirigente del Partito Democratico a cercare un colloquio sincero e senza pregiudizi con Area Popolare-NCD. Mentre lui cercava un dialogo, gli altri esponenti del suo partito non solo chiudevano le porte ma addirittura insultavano a più riprese, con arroganza pari alla loro ignoranza, il partito del Nuovo Centro Destra ed i suoi maggiori esponenti. Basta ricordare, per inciso, che il segretario provinciale del PD cosentino ha tentato di allontanarci in ogni modo dal tavolo delle trattative".

E' quanto si legge in una nota a firma del Segretario Regionale dell' NCD, sen. Antonio Gentile, del Vice Segretario Vicario dell' NCD sen. Giovanni Bilardi e del Segretario amministrativo Regionale del NCD, Gianfranco Leone.





"E se non bastasse, il candidato alla carica di sindaco Presta, più volte e pubblicamente, ha dichiarato di non volere alleanze con NCD. Si ha l'impressione che all'interno del Partito Democratico decidano forze che dovrebbero rimanere lontani mille miglia dalle istituzioni e dalla vita dei partiti. Pertanto, caro Magorno, ti suggeriamo di rimuovere queste incresciose situazioni al tuo interno e ti invitiamo ad una franca e serena riflessione sulla condotta politica che è risultata ondivaga e confusa. Ti ribadiamo, infine, che l'unico e preminente interesse di Area Popolare-NCD è quello di riportare la legalità a Palazzo dei Bruzi e su questo tema ci faremo sentire chiedendo coerenza a tutti. In fine, è illusorio pensare che ci possano essere tra il PD ed l' NCD alleanze "usa e getta" . A livello nazionale – conclude la nota - con Renzi esiste e si è rafforzata una alleanza politica di fondo; in Calabria avviene l'esatto contrario".