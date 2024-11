La deputata Cinque Stelle, Dalila Nesci, ha proposto al Governo un fondo speciale per le province in difficoltà

“Un fondo speciale per le Province in grave difficoltà strutturale, come Vibo Valentia, che ormai non è più in grado di pagare i dipendenti, da mesi senza stipendio”. È la proposta del Movimento 5 stelle, ideata dalla deputata calabrese Dalila Nesci, che spiega: “In attesa che il governo presenti a breve un decreto correttivo della riforma delle Province targata Delrio, abbiamo pronta una proposta per sostenere le Province che non hanno più soldi per la gestione di strade, scuole e altre funzioni fondamentali”.

La parlamentare Cinque stelle prosegue: “La riforma del governo si è rivelata dannosa, incompleta e caotica. Ha creato problemi enormi e bloccato le Province, senza abolirle e senza ottenere risparmi. La situazione di Vibo Valentia è ancora peggiore, perché lì ai tagli del governo si aggiungono decenni di cattiva amministrazione, in un contesto generale di dominio 'ndranghetistico e di colletti bianchi”. “Vedremo – conclude Nesci – se il governo accoglierà almeno la nostra proposta, che mira a risolvere in concreto le crisi di Province in ginocchio come quella di Vibo Valentia, che non può più occuparsi di nulla e i cui dipendenti sono arrivati purtroppo alla fame”.