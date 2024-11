L'agguato a Francesco Benincasa è un inquietante 'avvertimento' secondo il deputato del Pd Nicodemo Oliverio, che chiede alle forze dell'ordine di intensificare le indagini per stanare i colpevoli.

"Chiederò al ministro dell'Interno, Alfano, di attivarsi presso le autorità preposte al fine di fare piena luce sul fatto assai grave accaduto nel Comune di Strongoli lo scorso 2 dicembre, che ha visto colpito un consigliere comunale del posto preso a bastonate mentre era all'interno della propria auto".



"Si è trattato – prosegue – di una violenta aggressione, di un vero e proprio avvertimento contro Francesco Benincasa, di 30 anni, iscritto al Partito democratico, che si trovava all'interno della sua automobile, intento ad effettuare una telefonata. Contro di lui si è avventato un uomo, con il volto coperto e armato di un bastone, colpendolo violentemente al capo, per poi colpire più volte la stessa automobile».

«Subito dopo l'aggressore è scappato via, facendo perdere le tracce in una zona di campagna, insieme a lui è stato notato un complice che fungeva da palo. Tutto lascia pensare a un vero e proprio agguato premeditato e organizzato con cura e attenzione. Le forze dell'ordine e la magistratura, sapranno fare piena luce al fine di scoprire il movente e gli esecutori di un'azione malavitosa che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. L'attività politica del giovane Francesco Benincasa – conclude Oliverio – è sempre stata improntata a uno spirito di collaborazione con il sindaco e la giunta, al fine di portare sviluppo e crescita civile e democratica nella cittadina di Strongoli. Il tutto nella massima trasparenza e sempre nel rispetto della legalità. È proprio per questo che sul grave episodio occorre indagare in profondità".