Il 40enne reggino nonostante la giovane età vanta già una lunga esperienza politica alle spalle. Siede da tre legislature consecutive in Consiglio regionale e da novembre dello scorso anno è stato eletto alla guida del Partito democratico

Nicola Irto è l’attuale segretario regionale del Partito democratico e siede in Consiglio regionale, eletto nella circoscrizione Sud nella lista Pd con 10.334 voti. Alla terza legislatura, in quella precedente è stato vicepresidente del Consiglio regionale, mentre nella X legislatura è stato prima presidente della IV Commissione consiliare Assetto, Utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente, poi, dal 28 luglio 2015 fino alla fine del mandato, Presidente del Consiglio regionale. È stato il presidente del gruppo consiliare Pd fino al 15 aprile 2022.

Nicola Irto in queste elezioni politiche è condidato come capolista per il Pd al Senato nel collegio plurinominale della Calabria.

Nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1982, è architetto. Nel settembre 2002 è stato eletto al consiglio della facoltà di architettura dell’università Mediterranea di Reggio Calabria. Iscritto alla Margherita, ha seguito la nascita ed ha aderito al Partito democratico e nel dicembre 2010 è stato nominato membro del Coordinamento provinciale di Reggio Calabria.

È stato componente della commissione nazionale di garanzia dei Giovani Democratici, nonché della commissione regionale di garanzia del Partito democratico calabrese. Consigliere comunale di Reggio Calabria dal maggio 2011, ad aprile 2014 è stato nominato vicesegretario del Pd Calabria. Dal 7 maggio 2017 è membro della direzione nazionale del Partito Democratico.