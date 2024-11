Le congratulazioni del capogruppo dem di Palazzo Campanella al senatore reggino: «Una funzione fondamentale per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio»

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, in una nota, «anche a nome di tutti i dem di palazzo Campanella», rivolge «i migliori auguri di buon lavoro al senatore Nicola Irto per la sua nomina nella Commissione bicamerale contro le ecomafie».

«Siamo certi - afferma Bevacqua - che il senatore Irto saprà rappresentare al meglio la Calabria nell'organismo che ha il delicato compito di occuparsi dei reati ambientali e inerenti il ciclo dei rifiuti. Una funzione fondamentale per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, che, specialmente al sud, ha bisogno di un'attenzione sempre crescente e di un'efficace attività di prevenzione».