«Il Pd ha amministratori locali straordinari» ha detto Nicola Irto. «Bonaccini ha i requisiti professionali ed etici per essere il nuovo segretario, se li è conquistati sul campo. Anche Elly Schlein sarebbe una bella candidatura, del resto il Partito democratico nasce per mettere insieme culture e posizioni diverse». Irto, senatore del Pd, è stato ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda venerdì 2 dicembre.

Dagli studi de LaCapitale, il senatore ha parlato con Alessandro Russo anche di ponte sullo Stretto. «Sono solo annunci» ha detto. «Il ponte non è una vera priorità del governo, è un’arma di distrazione di massa. È una bandiera, serve per distrarre dall’idea di Autonomia Differenziata. In realtà non c’è un vero progetto di infrastrutturazione del Sud e della Calabria».

