È quanto afferma in una nota il capogruppo di FI in consiglio regionale, secondo il quale il capogruppo del PD Romeo in antitesi a Ncd assicurò tale intesa per scongiurare l’eventuale incursione di Gentile che aveva fatto blocco con i dissidenti di Oliverio

Le parole dell’onorevole Nicolò, consigliere regionale Forza Italia in merito ai retroscena politici per l’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.

«Nessun presunto accordo politico, ma un’intesa istituzionale rispettosa della prassi ed assunta in maniera trasparente con il Capogruppo del Pd - per garantire contestualmente la presenza della minoranza nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la salvaguardia della libertà delle scelte di rappresentanza in capo alla stessa. Tale determinazione si sarebbe dovuta concretizzare nell’assenza delle ingerenze della maggioranza e proprio per contrastare operazioni trasversali Romeo garantì cinque preferenze.

!banner!

Lo stesso Romeo in antitesi a Ncd assicurò tale intesa per scongiurare l’eventuale incursione di Gentile che aveva fatto blocco con i dissidenti di Oliverio. Forza Italia, non è andata con il cappello in mano, a testa alta e con la schiena dritta, ha tenuto una linea di comportamento fondata sui principi di lealtà, coerenza, trasparenza ed onestà intellettuale, in una logica in cui dovevano prevalere equilibri istituzionali e consentire all’unica antagonista di Oliverio, in Consiglio regionale, di poter rappresentare la minoranza negli alti scranni della massima Assemblea regionale».