Per effetto della pronuncia della Suprema corte il sindaco di Briatico e presidente della Provincia decade da entrambi gli incarichi.

Andrea Niglia non è più sindaco di Briatico né tantomeno presidente della Provincia. A stabilirlo in via definitiva è la Suprema corte di Cassazione che ha messo nero su bianco i motivi della dichiarazione d’incandidabilità a carico dell’esponente politico e di altri quattro amministratori comunali di Briatico, già membri del consiglio comunale sciolto per infiltrazioni mafiose del 2011.

