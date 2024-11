«Il caro energia sarà la sfida fondamentale del nuovo governo Meloni. Serve un provvedimento urgente da attivare anche con lo scostamento di bilancio» ha detto il presidente della Fondazione Magna Grecia, prima di tornare ad attaccare il reddito di cittadinanza. «Il Movimento 5 Stelle ha messo in atto una politica distruttiva delle istituzioni. Il reddito di cittadinanza è uno spreco di soldi, ci sono oltre 2 milioni di percettori che potrebbero lavorare e invece sono lasciati fuori dal mercato. Andrebbero dati alle imprese». Nino Foti, candidato con la lista di centrodestra Noi Moderati di Maurizio Lupi alle ultime elezioni politiche, è stato ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda mercoledì 19 ottobre.

Dagli studi di LaCapitale, Foti ha parlato con Alessandro Russo anche di ponte sullo stretto. «Ormai ci sono tutte le condizioni per avviare finalmente questa grande opera. Ci sono anche le condizioni politiche, perché i due presidenti di Regione coinvolti, Schifani in Sicilia e Occhiuto in Calabria, sono entrambi favorevoli. Non saranno soldi sprecati» ha detto Foti «sarà un’opera unica nel suo genere e attirerà turisti da tutto il mondo». Piazza Parlamento va in onda ogni mercoledì e venerdì alle 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 TvSat e 820 di Sky.

