«Una no tax area per i giovani italiani che, oggi, vanno fuori dall'Italia». È la proposta che il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ribadisce in un video diffuso sui propri canali social.

«Prima - dice Occhiuto riferendosi ai giovani - andavano fuori dalla Calabria, ora vanno anche fuori dalla Lombardia, dal Veneto, in altri posti d'Europa, del mondo, perché sono pagati di più, sono valorizzati. E il nostro, che è il Paese del made in Italy, della creatività, li manda via. Perché non pensare a una riforma epocale?. Abbiamo un sistema retributivo, sia nel pubblico sia nel privato, che funziona per scatti di anzianità, pensiamo a un sistema che funzioni per scatti di futuro», osserva Occhiuto.