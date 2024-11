La decisione è stata comunicata ai diretti interessati con una lettera nella quale il primo cittadino specifica: «E’ dal 6 giugno 2016 che la sottoscritta non ha la maggioranza»

Fernanda Gigliotti ha azzerato la sua giunta revocando l'incarico al vice sindaco Gaspare Rocca e a tutti gli assessori. La decisione è stata comunicata ai diretti interessati con una lettera nella quale il sindaco scrive: "Prendo atto dalle pagine di Facebook che il vice sindaco Rocca e i consiglieri di 'Ripartiamo' non hanno inteso accogliere il mio invito ad un chiarimento pubblico, ad un confronto franco, senza avanzare alcuna proposta alternativa diretta a superare la crisi in atto.

Il messaggio chiaro e forte che inviano, invece, è che io non avrei più la loro fiducia e che non disporrei della maggioranza in consiglio". "Ricordo a tutti - prosegue Fernanda Gigliotti - che è dal 6 giugno 2016 che la sottoscritta non ha la maggioranza né in giunta e né in consiglio, perché è il vicesindaco Rocca che la detiene da sempre, tanto da essere stato a lungo capogruppo di tutti i consiglieri di maggioranza almeno fino a quando, contro il volere di tutti, ha inteso costituire il gruppo autonomo di 'Ripartiamo'. E' in quanto detentore della maggioranza in giunta e in consiglio, tutti gli atti amministrativi da me assunti e portati avanti, sono stati concordati, discussi, approvati e condivisi con la maggioranza di Rino Rocca, anche se oggi dice di averli approvati a sua insaputa. E' palese, quindi, che nessuna problematica amministrativa o alcuna violazione del patto elettorale è la causa di tale crisi le cui ragioni, giorno dopo giorno, appaiono essere sempre più di altra natura, quasi confinate a questioni marginali, a fatti che non interessano il bene comune, a futili motivi, a permalosità, ad equivoci.

Insomma alibi e scuse per sostenere e portare avanti, da molti mesi ormai, il tentativo di logorarmi e di indurmi alle dimissioni, che non intendo rassegnare perché sarebbe un atto di codardia e di irresponsabilità verso Nocera che verrebbe, per colpa mia, sottoposta irrimediabilmente ad un nuovo lungo periodo di commissariamento, mentre Nocera ha bisogno di serenità, stabilità e sicurezza". (ANSA).