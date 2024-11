«Rafforzare il centro del centrodestra e la Giunta Occhiuto, e favorire il dialogo tra le forze della coalizione, a partire da Lega e Fratelli d'Italia, dopo le tensioni per il voto del Presidente della Repubblica, per rilanciare la proposta politica di un'area che nel Paese è forte e radicata. Noi con l'Italia ritiene che sarebbe assurdo disperdere un così ampio consenso e che si debba lavorare per rilanciare la coalizione sulla base di progetti politici a partire dal territorio». È questo il mandato che l'Ufficio di presidenza di Noi con l'Italia - riporta un comunicato - ha conferito al presidente Maurizio Lupi.

Lo stesso Ufficio di presidenza - riporta il comunicato - ha nominato il coordinamento regionale calabrese indicando i nomi di: Michele Ranieli, Franco Pichierri, Fulvio Campanaro, Riccardo Ritorto, Michele Rosato. Coordinatori provinciali sono: Maurizio Vento (Catanzaro), Antonio Gerace (Cosenza), Oreste Gualtieri (Crotone), Nino Foti (Reggio Calabria), Maria Rosaria Nesci (Vibo Valentia). Rino Colace è stato nominato coordinatore cittadino di Catanzaro.