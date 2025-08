Si è svolta con ampia partecipazione l’assemblea programmatica regionale di Noi Moderati Calabria, convocata sotto la guida del Coordinatore Regionale Pino Galati. Un appuntamento cruciale per il partito, che ha delineato le linee strategiche in vista delle prossime elezioni amministrative e regionali, ribadendo con forza il proprio ruolo all’interno della coalizione di centrodestra.

Dal confronto aperto e costruttivo tra dirigenti, amministratori locali e militanti, è emerso con chiarezza che il valore aggiunto della coalizione di centrodestra è la sua unità, non la logica dell’uomo solo al comando. Un messaggio netto, che prende ispirazione dall’ottimo risultato ottenuto a Lamezia Terme, dove l’unione dei partiti ha portato a una grande affermazione elettorale. Questa coesione - per Galati - rappresenta il modello da replicare in tutta la Calabria.

L’assemblea ha condiviso l’obiettivo di avviare un percorso di coordinamento tra tutti i partiti del centrodestra. A tal fine, sarà richiesta una convocazione ai coordinatori regionali delle forze alleate già nei primi giorni di settembre, con l’intento di costituire un tavolo politico interpartitico permanente. Obiettivo: costruire insieme la mappa delle priorità locali, definire candidature condivise e presentare una visione politica unitaria nei prossimi appuntamenti elettorali.

Tra le principali novità organizzative, è stata annunciata la costituzione della Direzione Regionale del partito, composta da 15 membri, rappresentativi di tutte le province calabresi. Un organismo che avrà il compito di garantire collegialità nelle scelte e maggiore radicamento territoriale. Saranno inoltre previste ulteriori figure di guida con l’istituzione di tavoli tematici esecutivi su aree e temi chiave per lo sviluppo regionale.

È stato ribadito l’impegno di Noi Moderati Calabria per un'azione politica costruttiva, plurale e partecipativa, fondata su ascolto, rappresentanza e competenze. Le prossime settimane saranno dedicate all’attivazione delle strutture locali, alla definizione dei referenti provinciali e all’organizzazione di incontri nei territori.

“Abbiamo scelto la strada della collegialità, del lavoro di squadra e della responsabilità condivisa. Il nostro obiettivo è rafforzare il centrodestra nella sua interezza, partendo dai territori e valorizzando tutte le energie disponibili”, ha dichiarato Pino Galati, a margine dei lavori.