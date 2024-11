Il partito di Maurizio Lupi si dota di una struttura in vista dei prossimi congressi. Individuati anche quattro responsabili provinciali

Il Comitato direttivo di Noi moderati, per accompagnare il partito ai Congressi provinciali e regionale, ha deciso di costituire un coordinamento regionale in Calabria. Lo rende noto lo stesso movimento in una nota. Il consigliere regionale Antonello Talerico assume le funzioni di commissario regionale, affiancato dai due membri della direzione nazionale, Giuseppe Galati e Nino Foti, dal senatore Francesco Molinari, da Saverio Anghelone e dai quattro coordinatori provinciali.

Il partito ha quindi affidato le seguenti responsabilità: il coordinatore provinciale di Cosenza Riccardo Rosa sarà il responsabile dell'organizzazione; il coordinatore provinciale di Catanzaro Maurizio Vento sarà responsabile degli Enti locali; il coordinatore provinciale di Crotone Oreste Gualtieri sarà responsabile del tesseramento; la coordinatrice provinciale di Vibo Valentia Maria Rosaria Nesci sarà responsabile delle Pari Opportunità. Ne fanno parte altresì tutti i consiglieri nazionali del partito.

«Sono certo - ha detto il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi augurando buon lavoro a tutto il coordinamento regionale - che saprete svolgere questi ruoli con impegno, promuovendo l'attività del nostro movimento politico sul tuo territorio».