Il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno: ‘il migliore augurio di buon lavoro’

“La nomina dei commissari nelle aziende sanitarie ed ospedaliere calabresi, da parte della Giunta regionale costituisce un altro importante passo verso una la piena funzionalità del comparto sanitario della nostra regione e nell’ambito di quel percorso teso a dare risposte concrete alle domante che, in questo settore vitale, giungono dai cittadini e dai territori di tutta la Calabria", lo dichiara il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno che prosegue: "Ai neocommissari va il miglior augurio di buon lavoro per la fondamentale funzione che sono chiamati a svolgere, in ambito territoriale e in presidi fondamentali nel rapporto diretto con l’utenza sanitaria e che per questo presentano svariate e complesse problematiche che potranno essere rimosse attraverso il lavoro sinergico che è stato avviato dalla Giunta Regionale. Prosegue, infatti, il lavoro avviato dal Presidente Oliverio che nella sanità come in altri settori come si è visto con le altre importanti decisioni prese oggi, pur muovendosi tra le macerie lasciate dalla precedente gestione, sta operando bene e con determinazione per risollevare e far ripartire la nostra regione. L’impegno di tutto il Pd calabrese è indirizzato ad andare avanti su questa strada è sarà concretato attraverso un’attenzione ed un sostegno costante alle iniziative che il governo regionale attua ed attuerà. Di questo discuteremo, approfonditamente, nel corso dell’Assemblea regionale del Pd convocata per il prossimo 31 marzo e i cui lavori saranno conclusi dal Vicesegretario nazionale del partito Lorenzo Guerini”.