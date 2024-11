Massimo Scura sarà il nuovo commissario al piano di rientro sanitario. Nomina non concordata con il presidente della Regione Oliverio, che avrebbe chiaramente esternato il suo disappunto nel corso del Consiglio dei ministri, con toni duri.

La Calabria ha un nuovo commissario, che ‘lavorerà in sintonia con Oliverio’, come si è affrettato a dichiarare il segretario del Pd regionale Ernesto Magorno. Il presidente della Regione però non è stato consultato per la scelta del nuovo commissario, indicato da Luca Lotti, da Matteo Renzi. Oliverio avrebbe esternato il suo disappunto molto chiaramente nel Consiglio di ieri che ha portato alla nomina. Rabbia e accuse, contro gli esponenti del governo, del Pd, che lo avrebbero ‘abbandonato’ in un momento decisivo. Ha rivendicato la sua larga vittoria alle regionali, e ripercorso i passi che hanno portato alla sua mancata nomina a Commissario, prima di dicembre, prima dell’entrata in vigore delle norme del Patto della salute che escludono la nomina del governatore. Secondo quanto riporta il Corriere della Calabria, Oliverio starebbe addirittura pensando a un ricorso giurisdizionale. L’obiettivo di medio periodo resta quello annunciato nei giorni scorsi: far uscire la Calabria dal commissariamento, e impostare una profonda riforma del settore sanitario calabrese.