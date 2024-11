Il sindaco Roberto Siciliani era stato eletto nel 2011 con la lista civica

Nove consiglieri comunali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza, hanno presentato stamattina le firme con le proprie dimissioni per "Incompatibilità politica ed amministrativa". Con tali dimissioni, è stato avviato l'iter dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale il cui rinnovo è previsto per la primavera del prossimo anno.

Di conseguenza è decaduta anche la giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Siciliani, eletto nel 2011 con la lista civica "Unione Popolare per Cirò Marina" che era sosenuta da I Demokratici, Udc, Fli, Mpa.

I consiglieri dimissionari sono stati per la maggioranza Leonardo Gentile, Antonio Anania, Francesco Ferrara, Ferdinando Amoruso e Vincenzo Chiarelli, che nel corso del mandato avevano anche ricoperto incarichi in giunta; per minoranza Nicodemo Parrilla, Dino Carluccio, Salvatore Malena e Domenico Spataro.

Toccherà ora al Prefetto di Crotone nominare un commissario per la gestione del Comune fino alle elezioni della primavera prossima.