Pur mancando il dato online relativo alla provincia di Cosenza, Nunzia Paese è stata eletta presidente di Italia Viva Calabria. L’avvocato cosentino ha accumulato un vantaggio incolmabile nel resto della regione per lo sfidante Alessandro Porco, che non è riuscito a sovvertire il pronostico della vigilia. Il congresso è stato dedicato a Claudia Agostini, una giovane mamma malata di Sla che è venuta a mancare il 15 ottobre.

Questa mattina si riunirà la commissione congressuale che ratificherà l’elezione e aprirà le urne anche nell’area bruzia dove c’è ancora da indicare il presidente provinciale. Sarà uno tra Antonio De Masi (militante della prima ora e già coordinatore dell’area urbana), Francesco Grosso (giovane originario della Valle dell’Esaro e già renziano nel Pd) e Francesco Palermo (rappresentante del mondo universitario).

Nunzia Paese, già in corsa al collegio uninominale Cosenza-Tirreno alle ultime Politiche del 2022, aveva ricevuto il sostegno dell’ex senatore Ernesto Magorno che non aveva fatto mistero di averla indicata come suo successore. Anche in altre regioni Italia Viva ha eletto delle donne al vertice: Marianna Mascolo in Campania, Silvia Fregolent in Liguria e Claudia Medda in Sardegna.