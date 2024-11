Nuova doccia fredda per il Pd calabrese. La riunione nella sede nazionale del Nazareno, attualmente in corso, porta novità infauste per i democrat locali. Su tutte, il commissariamento del partito calabrese. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la decisione è stata presa per superare le divisioni interne. Per lo stesso presidente Matteo Orfini, infatti, il partito calabrese non ha concluso le procedure congressuali e - in base alle norme dello Statuto - deve essere commissariato. A nulla sono valse le richieste dei 180 segretari di circolo che avevano chiesto di non optare per il commissariamento. Non ancora reso noto il nome del nuovo commissario Pd.

