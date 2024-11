Il sindaco di Catanzaro Abramo lancia un appello al neo presidente Oliverio, in vista della nomina della nuova giunta regionale.

Catanzaro – “Auspico che nella nuova giunta regionale trovi posto un cittadino catanzarese – ha dichiarato Abramo – il capoluogo di regione non può non essere rappresentato in giunta da una personalità politica forte e autorevole che sappia tutelare con le adeguate competenze le aspettative dei suoi cittadini”.



“Non si tratta, si badi bene, di un tentativo di riproporre trite beghe di campanile, ma di una legittima richiesta del Capoluogo che vuole essere sicuro di trovare una solida sponda nel governo di tutti i calabresi – ha aggiunto - La campagna elettorale è finita, ora si è passati alla fase di governo di una Regione dalle mille problematiche e il Capoluogo di regione è pronto a svolgere il suo ruolo. Conoscendo l’esperienza politica e la sensibilità di Mario Oliverio sono certo che saprà dimostrare la giusta attenzione alle attese di una Città che ha bisogno di conservare un ruolo fondamentale nei processi decisionali della macchina di governo della Regione”.



“Con un politico catanzarese in giunta, dunque profondamente consapevole delle problematiche della sua città – conclude il sindaco - l’Amministrazione di Palazzo De Nobili potrà meglio confrontarsi e continuare un percorso di collaborazione che favorisca lo sviluppo della Calabria”.