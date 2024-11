L’onorevole Enza Bruno Bossio: «Bisogna ora promuovere un vero e proprio processo di municipalismo democratico unitario che sappia esaltare le identità storico-territoriali»

«L'istituzione del nuovo comune di Casali del Manco, nella Presila cosentina, è certamente un atto significativo di ammodernamento del sistema istituzionale regionale. Del resto, la Calabria ha già registrato il successo dell'unico processo di unificazione di comuni che, dal dopoguerra ad oggi, è stato attuato: quello della città di Lamezia Terme, che ha conquistato così un ruolo di primo piano nel contesto regionale». E’ quanto comunicato, tramite nota, dall’onorevole Enza Bruno Bossio.

«Va dato atto alla Regione Calabria e al presidente Oliverio, di aver avuto il merito di interpretare e valorizzare una domanda che si è espressa dal basso attraverso il pronunciamento dei Consigli Comunali è lo svolgimento di un referendum popolare. È assolutamente fisiologico che, in presenza di scelte così coraggiose ed innovative, si possano esprimere resistenze campanilistiche. Anche per questo bisogna ora promuovere un vero e proprio processo di "municipalismo democratico unitario" che sappia esaltare le identità storico-territoriali».

Il nuovo comune dovrà contestualmente costituire «un punto di forza sia per la organizzazione di un più avanzato e competitivo modello urbano, sia per la valorizzazione delle funzioni delle diverse comunità sociali». «La scelta sancita ieri dal Consiglio Regionale – aggiunge - dovrà essere assunta come un efficace atto di indirizzo affinché si possa pervenire, in tempi rapidi, a fare della provincia di Cosenza una moderna "città territorio"».

«Non è ininfluente, infatti, l'esempio presilano ai fini di un'accelerazione della realizzazione della città unica dell'area metropolitana cosentina e della fusione dei comuni di Corigliano e Rossano. Un sistema territoriale provinciale di questo tipo – conclude - sarebbe un fattore di convenienza ed una risorsa strategica per la crescita dell'intera Calabria».