Si decide la data del consiglio comunale in cui discutere della costruzione del nosocomio. Probabile invito a partecipare per il presidente della Regione Mario Oliverio

Si riunirà domani 8 giugno alle ore 11 la conferenza dei capigruppo di Palazzo dei Bruzi, convocata nella stanza del presidente del consiglio Pierluigi Caputo, per discutere dell’ordine del giorno della prossima assise comunale. Dovrebbe trattarsi della volta buona per calendarizzare una riunione dedicata alla costruzione del nuovo ospedale ma anche ai disagi avvertiti dalla popolazione per la carenza dei servizi offerti dal nosocomio, in particolare nel reparto del pronto soccorso. La seduta sarà fissata, con ogni probabilità, nella prossima settimana. Si pensa a rivolgere l'invito a partecipare anche al presidente della Regione Mario Oliverio.

